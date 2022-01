In der Nacht vom 20. auf den 21. Januar 2022 ist eine Durchfahrt durch die Lohbachstraße in beide Richtungen nicht möglich.

Dort werden in der Zeit von 19 Uhr bis 5 Uhr in der Früh in einem Abschnitt zwischen der Gabelsberger Straße und der Leopold-Arends-Straße Versorgungsleitungen verlegt. Die Umleitung erfolgt über die Hermannstraße und die Ostberger Straße. Eine Einfahrt in die Hermannstraße wird von der Schützenstraße her ermöglicht. Die Zufahrt zum Wachgebäude der Schwerter Feuerwehr ist nicht betroffen.