Eine Woche lang wird es keine direkte Verbindung von der Villigster Straße über Schröders Gasse und Elsetalstraße zum Winkelstück mehr geben. Grund sind Straßenbauarbeiten im Bereich der Villigster Grundschule. Diese beginnen am 7. Juni (Montag), das Ende ist für den 12. Juni (Samstag) geplant.

An der Stelle, wo Schröders Gasse, die Schulstraße und die Elsebachstraße aufeinandertreffen, wird die Straßenoberfläche erneuert. Deshalb ist der Schulparkplatz nur über die Schulstraße zu erreichen. Die Poller in Höhe der Villigster Feuerwehr werden entfernt.

In Schröders Gasse ist die Zufahrt bis zum Kindergarten frei, danach geht es nicht mehr weiter in Richtung Süden. Während der Baumaßnahme wird die Elsetalstraße an der Straße „Am Winkelstück“ geöffnet. In Höhe der Bahnbrücke ist die Einfahrt normalerweise nur Fahrrädern gestattet. Jetzt soll die Öffnung die Zufahrt zum Tennisheim der SG Eintracht Ergste sicherstellen. Ein- und Ausfahrten werden an dieser Stelle mit einer Ampel gesteuert.