Weil Fahrbahnen saniert und in diesem Zusammenhang Schadstellen beseitigt werden müssen, müssen Autofahrer zwischen dem 28. September und dem 9. Oktober auf zwei Straßen mit Einschränkungen rechnen.

Betroffen sind die Ruhrtalstraße in Ergste - zwischen „Thüner Wiese“ und Unterdorfstraße - und die Straße „Zum Wellenbad“ - zwischen Unnaer Straße und den DB-Brücken. Für die Maßnahmen in diesen Bereichen werden die Straßen halbseitig gesperrt und der Verkehr mit einer Lichtzeichenanlage gesteuert.

Noch nicht bekannt sind die Tage, an denen die Arbeiten stattfinden werden. In Ergste wird die Maßnahme an einem Werktag zwischen dem 28. September und dem 2. Oktober über die Bühne gehen. Zwei Werktage wird es dauern, ehe die Arbeiten in Geisecke beendet werden können. Die Arbeiten finden im Zeitraum vom 28. September bis zum 9. Oktober statt.