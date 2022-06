Am letzten Wochenende fand eine Doppelveranstaltung im Motorrad Trial statt.

Veranstalter war der MC Ruhrtal, in Kooperation mit dem MSC Werl.

Mit über 60 Startern an beiden Wettbewerbstagen war dies eine gelungene Veranstaltung.

Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite. Es waren anspruchsvolle Sektionen für die Fahrer gesteckt. Und unser Küchenteam sorgte mit Pommes/Currywurst, Kartoffeln und Kuchen für das leibliche Wohl.

Insgesamt 30 Sektionen pro Tag mussten befahren werden, um sich mit den Mitstreitern zu messen.

Da hieß es Hindernisse zu überwinden, Hänge hinauf- und hinabzufahren, Wurzeln und Steine zu bezwingen. Und all dies, ohne die Füße auf den Boden zu setzen.

Ein spannendes Spektakel für die zahlreichen Zuschauer.

Der MC Ruhrtal schickte an diesem Wochenende insgesamt 18 Starter ins Rennen, in jeder Leistungsklasse, und in jedem Alter (von 4 bis 55 Jahren).

Nach etwa 5 Stunden Wettkampf sollten die Gewinner geehrt werden.

Der MC Ruhrtal konnte einige Erfolge einfahren. So gewannen wir an den beiden Tagen zusammen insgesamt 6 x Gold, 8 x Silber und 5 x Bronze.

Neben Pokalen gab es zahlreiche Sachpreise. Vielen Dank an dieser Stelle auch an den ADAC Westfalen, für die gute Unterstützung.

Erfolgreichste Fahrer mit jeweils zwei Podiumsplätzen waren Liah W., Nicolai U., Theo G., Amaro S., Jannes W., Jarmil S. und Cuba S.

Wir freuen uns schon auf die nächste Veranstaltung.