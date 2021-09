Rund 1200 Euro sind in diesem Jahr aus den Mitteln der Sportpauschale nach Ergste geflossen. Die SG Eintracht Ergste, Schwertes größter Sportverein, hat damit Minitore für die Fußballabteilung und Fächerdüsen mit Schlauchanschlüssen für die Tennisabteilung angeschafft.

„Wir unterstützen die Mitglieder in den Vereinen des Stadtsportverbandes Schwerte gerne im Rahmen unserer Möglichkeiten“, erklärte Bürgermeister Dimitrios Axourgos am Mittwoch beim Besuch des Vereins im Waldstadion. An seiner Seite standen die für den Sport zuständige Amtsleiterin Gabriele Stange und der Stadtverbandsvorsitzende Peter Schubert. Empfangen wurden das Trio von Karl-Heinz Busemann aus dem Vorstandsteam der Tennisabteilung und von Ulf Schröder, der die Ergster Wölfe vertrat.

Alle Jahre wieder können die Schwerter Sportvereine Mittel aus der Sportpauschale der Stadt Schwerte beantragen. 4.000 Euro stehen dafür zur Verfügung. Rund 1.200 Euro davon gingen an die beiden Ergster Abteilungen. In diesem Jahr können die Vereine noch bis zum 31. Oktober Anträge für das Jahr 2022 stellen. Sie gehen an Volker Eilts, Mitarbeiter der Stadt Schwerte, im Bereich Sport. Der Stadtsportverband sichtet diese Anträge und erarbeitet Vorschläge, die schließlich von der Politik abgesegnet werden.