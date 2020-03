Wenn Oliver Trelenberg radelt, dann führt auch an Schwerte kein Weg vorbei. Das wird in diesem Jahr ebenfalls wieder so sein. In Schwerte geboren und in Hagen lebend, geht Trelenberg auf große Deutschlandtour. 4890 Kilometer lang wird seine Spendenreise sein. Diesmal sammelt er für Flying Hope - ein Pilotennetzwerk für kranke Kinder.

Im letzten Jahr war Trelenberg für die „Tour der Hoffnung“ geradelt und hatte rund 9600 Euro für an Leukämie und anderen Krebsarten erkrankte Kinder gesammelt. Aus Schwerte konnte er einen Scheck über 901,20 Euro mitnehmen, den ihm Gabriele Stange, persönliche Referentin von Bürgermeister Dimitrios Axourgos, überreicht hatte. Das Geld stammte aus der Fundräderversteigerung des Drahteselmarktes.

In diesem Jahr beginnt Trelenberg seine Benefiz-Radreise am 11. Mai in Hagen. 83 Tage wird er dann im Einsatz sein. Trier, Bad Cannstatt, Lindau, Landshut, Halle/Saale, Neubrandenburg, Stralsund, Oldenburg, Neumünster, Göttingen, Erndtebrück und – am 1. August – Schwerte sind Stationen seiner Reise. "Was Oli Trelenberg alles auf sich nimmt, um soziale Projekte zu unterstützen, imponiert mir“, so Gabriele Stange. „Seine diesjährige Tour für Flying Hope ist ein Projekt, das jede Unterstützung verdient“.

2009 entdeckte Trelenberg das Fahrradfahren. Er spürte einen positiven Einfluss auf Körper und Seele. 2013 wurde er mit einer Krebsdiagnose konfrontiert. Das Radfahren ließ ihn neuen Lebensmut schöpfen. Weil er Menschen mit ähnlichen Schicksalsschlägen Kraft geben möchte, gründete er sein Projekt "Oli radelt". Seit 2015 verbindet Trelenberg seine Leidenschaft Jahr für Jahr mit einem guten Zweck. „Ich möchte Menschen Mut machen und ihnen sagen, dass es draußen viel schöner ist als auf der Couch“, so der radelnde Spender.

Wer Oliver Trelenberg unterstützen möchte, erfährt alles zu diesem Thema auf dessen Homepage unter www.oli-radelt.de oder bei Facebook unter www.facebook.com/oliradelt.

Flying Hope ist ein gemeinnütziger Verein, der kostenlose Flüge für Kinder vermittelt, die aufgrund ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind und selbst nicht die notwendigen finanziellen Mittel haben. Mehr dazu erfahren am Thema Interessierte unter www.flyinghope.de .