Quer über den Schulhof der Evangelischen Grundschule Ergste verläuft ein Weg, der den nordöstlichen Teil der Straße „Am Derkmannsstück“ mit ihrem südöstlichen Abschnitt und umgekehrt verbindet. Jetzt soll sich die Wegeführung ändern – zum Schutz von Schülern der Grundschule.

Grund: Die Schule möchte den Sportunterricht auf dem Schulhof stattfinden lassen, solange das witterungsbedingt möglich ist. Ihren Mund-Nasen-Schutz sollen die Schüler dabei nicht tragen müssen – „was aber nur möglich ist, wenn keine schulfremden Menschen das Gelände auf der bisherigen Route queren“, erklärt Sabine Reetz aus dem Schulverwaltungsamt der Stadt Schwerte.

So soll mit einer Verlegung des Fußgängerwegs das Risiko einer Infektion der Kinder mit Coronaviren ausgeschlossen werden. Deshalb werden Fußgänger bis auf Weiteres durch das Seitentor an der Ecke Turnhalle/Parkplatz geführt. Entsprechende Markierungen und Hinweisschilder werden in den nächsten Tagen an gut sichtbaren Stellen aufgestellt.