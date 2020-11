Im Rahmen einer Ferienaktion des Jugendzentrums Hasslinghausen produzierten Kinder und Jugendliche in einer "Kunsthaus"-Aktion mehrere modulare Türme. Diese erinnern im Jahr des 50. Geburtstages der Stadt Sprockhövel an die zahlreichen ehemaligen Zechenanlagen.



Mit Fantasie, Farbe, Akkuschrauber und tollen Ideen entwickelten die Teilnehmer unter der Anleitung des Kunstpädagogen Bastian Klocke mehrere Modelle, die nun auch in der Stadt zu sehen sind. In einem einwöchigen Projekt setzten sich die Kinder mit dem Turmbau, der Geschichte der Stadt und ihren eigenen Ideen dazu auseinander.

Weitere Angebote des "Kunsthaus" waren in diesem Jahr ein Acrylmalkurs und zwei "upcycling"-Werkstätten. Hierbei entstanden ebenfalls bunte, kreative und sehr sehenswerte Objekte und Bilder.