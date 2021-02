Augenscheinlich hat die alte Kastanie auf Höhe der Hauptstraße 37 in Sprockhövel den Verhältnissen entsprechend gut wieder ausgetrieben. Doch die Fäule im verbliebenen circa sechs Meter hohen Stamm setzt sich unaufhaltsam fort.



Der Baumstamm, der sich in circa drei Metern Höhe erstmalig teilt, ist besonders straßenseitig von einer schweren Fäule betroffen. Die nach der Entfernung der Baumkrone verbliebenen Einzelstammteile oberhalb dieser Vergabelung wurden zum damaligen Zeitpunkt durch eine feste Stammverbindung in Form von Metallstangen gegeneinander gesichert, um einen Abbruch zu verhindern.

Gefährdung für Passanten



Einem städtischen Mitarbeiter fiel plötzlich ein Riss auf der Vorderseite des Baumstammes auf. Der daraufhin benachrichtigte städtische Bauhof stellte mit Hilfe eines Steigers fest, dass sich auf der Gehwegseite des Stammes durch Fäule ein großes Holzstück gelöst hatte und auf den Gehweg zu stürzen drohte. Daraufhin wurden die losen Holzbereiche kontrolliert zu Fall gebracht und damit eine mögliche Gefährdung von Passanten für den Moment behoben.

Danach wurde der Stamm eingehend in Augenschein genommen. Da ein Steiger vor Ort war, konnten auch die hoch gelegenen Bereiche des Stammes kontrolliert werden. Hierbei bestätigte sich das, was sich während der Entfernung des losen Holzes bereits angedeutet hatte: Die ehemals eingebauten Halterungen haben sich zum Teil gelöst. Auch die mit Trieben versehenen hinteren Stammbereiche weisen tief reichende Fäulen auf.

Um die an diesem Standort dringend erforderliche Verkehrssicherheit wiederherzustellen und dabei so viel wie möglich des Stammes zu erhalten, hat sich die Stadtverwaltung dazu entschlossen, den Stamm kurzfristig bis knapp oberhalb der bruchgefährdeten Vergabelungen zu kürzen.