Der Rat der Stadt Sprockhövel hat heute Abend unter anderem auch die Abfall- und Abwassergebühren für das kommende Jahr beschlossen. Es entstehen für die Bürgerinnen und Bürger in Sprockhövel nur geringe Mehrkosten.

Grund- und Gewerbesteuer bleiben unverändert



Die Sätze für die Erhebung der Gewerbesteuer (490 Prozent), für den Hebesatz der Grundsteuer A (250 Prozent) und für die Grundsteuer B (730 Prozent) bleiben auch in 2021 unverändert.

Für bebaute und unbebaute Grundstücke gilt die Grundsteuer B, für landwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer A. Vermieter legen in der Regel die Grundsteuer auf die Mieter um. Auch der in der Grundsteuer B enthaltene Punkte-Satz für die Straßenreinigung (30 Prozent) wird nicht erhöht.

Hundesteuer wird nicht erhöht



Bei der Hundesteuer sind die Kosten für die Hundebesitzer seit nunmehr sechs Jahren auf dem gleichen Niveau und werden auch in 2021 nicht angehoben. Für einen Hund bezahlt man im Jahr 108 Euro, zwei Hunde kosten die Besitzer allerdings schon 168 Euro je Hund und für drei und mehr muss man 192 Euro je Hund bezahlen. Allerdings greift die Stadt den Hundebesitzern so genannter gefährlicher Hunde tief in die Tasche. Die kosten den Halter pro Hund und Jahr 900 Euro.

Laut Hundesteuersatzung der Stadt Sprockhövel sind das unter anderem Hunde, die sich laut Gutachten eines beamteten Tierarztes als bissig erwiesen haben oder nachweislich unkontrolliert Wild, Vieh, Katzen oder Hunde beißen oder reißen. Empfänger von Hartz IV, Arbeitslosengeld II oder Personen, die Grundsicherung bekommen, zahlen ein Viertel der Hundesteuer - allerdings nur für einen Hund.

Restabfall wird teurer



Die Gebührensätze für den Restabfall steigen um rund 1,57 Prozent, die für den Bio-Abfall um ca. 3,35 Prozent.

Hier die Abfallbeseitigungsgebühren für das Jahr 2021 :

Restabfall

60 Liter 118,70 € - (Vorjahr 116,87 €)

120 Liter 236,69 € - (Vorjahr 233,02 €)

240 Liter 472,96 € - (Vorjahr 465,62 €)

1.1cbm 2.167,72 € - (Vorjahr 2.134,06 €)

Bio-Abfall

60 Liter 59,38 € - (Vorjahr 57,46 €)

120 Liter 118,04 € - (Vorjahr 114,21 €)

240 Liter 235,79 € -(Vorjahr 228,13 €)

Abwasserkosten steigen



Beim Schmutzwasser steigt der Preis für den Kubikmeter um einen Cent auf nunmehr 3,43 EUR/cbm.

Auch für Niederschlagswasser, also Regenwasser, das in Quadratmetern berechnet wird, steigen jetzt die Kosten. Bisher waren es 1,05 pro Quadratmeter, künftig sind es mit 1,16 EUR dann 11 Cent pro qm mehr.

Nimmt man einen sogenannten Musterhaushalt mit vier Personen (lt. Bund der Steuerzahler), dann muss er im gesamten nächsten Jahr 2021 unter Berücksichtigung der beschlossenen Anpassungsbeträge 22,50 Euro mehr bezahlen.