Christoph Uessem wurde nach über elf Jahren als Schulleiter der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule (WKGe) in den Ruhestand verabschiedet. Corona machte es leider unmöglich, ihm einen angemessenen Abschied zu bescheren.



Bereits seit 1995 Lehrer an der WKGe und zuvor Leiter der Oberstufe, übernahm Christoph Uessem im Jahre 2009 die Leitung der WKGe von seiner Vorgängerin Dorothea Waskönig-Kessel, wobei seine Dienstantrittsrede unvergessen bleibt: "Warum hat sich denn noch keiner an den Schnittchen bedient?"

Obgleich es bei seiner Verabschiedung keine Schnittchen geben durfte, ließen es sich einige Kolleginnen und Kollegen nicht nehmen, die Schule - natürlich mit medizinischer Maske und genügend Abstand - festlich zu schmücken und ihrem Chef so noch einen möglichst schönen letzten Arbeitstag zu ermöglichen.

"Eine offene Bürotür, ein Ohr für neue Ideen und Humor"



"Mit Christoph Uessem hat sich nun nicht nur ein Schulleiter und Pädagoge von unserer Schule in den Ruhestand verabschiedet, sondern vielmehr ein Mensch, der die Schule nachhaltig durch seine faire und lockere Art jeden Tag mitgestaltet und geprägt hat. Eine offene Bürotür, ein Ohr für neue Ideen und sein Humor waren seine Markenzeichen", heißt es aus dem Kollegium.

So verwunderte es auch nicht, dass Christoph Uessem in einem letzten Gespräch mit den Schülersprechern Felix Benfer und Josy Jesinghaus bezüglich Schule in Coronazeiten treffend formulierte: "Schule, ohne Leute zu sehen, ist einfach Scheiße."