Aufgrund des Lockdowns können sich Kommunionkinder der katholischen Gemeinde St. Josef zurzeit nicht persönlich treffen. Stattdessen gibt es Videos und den Familiengottesdienst per Livestream.

"Wir haben hin und her überlegt, wie wir den neuen Kommunionkindern in dieser schwierigen Zeit trotzdem etwas bieten können, ohne alles ausfallen zu lassen“, erzählt Gemeindereferentin Angela Hoppe. Deshalb wurde man im Vorbereitungsteam erfinderisch: Mit einem Kirchen-Entdecker-Video, das auf dem Youtube-Kanal der Pfarrei zu finden ist, konnten die 17 Kommunionkinder leicht das Arbeitsblatt zu einzelnen Gegenständen in der Kirche ausfüllen. Dieses Blatt flatterte zuvor zusammen mit einem Steckbrief per Post zu jedem nach Hause. Anschließend lagen in der Josefskirche bunte Hefter und eine Kerze bereit.

Familien-Gottesdienst im Netz

„Am kommenden Sonntag sind die Kinder aus unserer Gemeinde zu einem Livestream-Familien-Gottesdienst eingeladen. Dazu gab es bereits eine Einladung per E-Mail mit der Bitte, die eigene Taufkerze und Fotos von der Taufe für das Gespräch innerhalb der Familie bereitzulegen“, so Angela Hoppe. Wie geht es weiter? Das Katechetenteam trifft sich online, um die bisherigen Erfahrungen auszuwerten und das weitere Vorgehen zu planen. Dabei sollen auch die zehn Kommunionkinder bedacht werden, die im vergangenen Jahr in St. Josef aufgrund der strengeren Corona-Auflagen nicht zur Kommunion gegangen sind und es deshalb dieses Jahr nachholen.