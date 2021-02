Zur Wiedereröffnung der Schulen erstrahlt die Mathilde-Anneke-Schule (MAS) in neuem Glanz. Der mit I-Pads ausgestattete "16er", abgeleitet vom Strafraum im Fußball, bietet Kindern einen Ort der Regeneration. Er wurde von dem Wittener New Art-Künstler Daniel Koch (Choko) designed und gestaltet.



Auch die Fassade der Schule ist frisch saniert. Die vergangenen Monate wurden intensiv genutzt, um dem Gebäude die nötige Dämmung und einen würdigen Anstrich zu verpassen.

Die MAS zeichnet ein breitgefächertes AG-Angebot sowie ein besonders hohes Maß individueller Fördermöglichkeiten aus. So wird die Klassenstufe 5/6 jahrgangsübergreifend unterrichtet, um die Kinder bereits möglichst früh hinsichtlich ihres individuellen Leistungsstandes fördern zu können. An der MAS sind alle Abschlüsse bis zur Mittleren Reife plus Qualifikation möglich.

Anmeldungen fürs Schuljahr 2021/22



Die Mathilde-Anneke-Schule freut sich über zahlreiche Neuanmeldungen für das Schuljahr 2021/22. Diese laufen bereits und sind bis einschließlich 12. März möglich. Anmeldetermine können von montags bis freitags zwischen 8 und 12 Uhr wahrgenommen werden, müssen aber unter Tel. 02324/9701518 vereinbart werden. Weitere Infos über die MAS bekommen Interessierte unter www.mathilde-anneke-schule.de.