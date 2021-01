Die nächste Aktion für die Sammlung von schadstoffhaltigen Abfällen aus Privathaushalten in Sprockhövel findet am Samstag, 16. Januar, statt: von 9 bis 10.15 Uhr in Niedersprockhövel (Glückauf-Halle Dresdener Straße, Parkplatz vor den Tennisplätzen); von 10.30 bis 12 Uhr in Niederstüter, Gedulderweg (Nähe Firma Böhmer); von 12.15 bis 14 Uhr in Niedersprockhövel (Alte Bergstraße, Wendehammer).



Wegen der besonderen Situation durch Corona, sind bei der Anlieferung Schutzmasken zu tragen. Auch der Sicherheitsabstand ist einzuhalten und den Anweisungen des Personals Folge zu leisten.

Auch bei dieser Sammelaktion können wieder Lösungsmittel, Klebstoffe und Säuren, Farben, Lacke, Alt- und Autobatterien, Altöl, Pflanzenschutzmittel, Reste von Gartenspritzmitteln, Insektizide, Herbizide, Altmedikamente (soweit sie die Apotheken nicht zurücknehmen), und Leuchtstoffröhren abgegeben werden. Auch Energiesparlampen gehören, im Gegensatz zu den normalen Glühbirnen, zum Schadstoffmobil, um dort fachgerecht entsorgt zu werden.

Elektrokleingeräte werden angenommen



Elektrokleingeräte werden auch am Umweltbrummi angenommen, zum Beispiel Kaffeemaschinen, Toaster, Föhne, elektrische Zahnbürsten, Lockenstäbe, Rasierapparate, Eierkocher, Kofferradio, Waffeleisen, leere Fritteusen, elektrische Dosenöffner. Jedoch gehören hierzu keine Computer, Mikrowellen und Rasenmäher.

Kühlschränke und Elektrogroßgeräte aus Privathaushalten werden kostenlos an den Umladeanlagen in Gevelsberg, Hundeicker Straße 24-26, und Witten, Bebbelsdorf 73, angenommen. Außerdem können Elektrogeräte - jedoch keine Kühlgeräte - bei der Firma Büttner & Saure, Schwelmer Straße 60, in Sprockhövel, kostenlos abgegeben werden.