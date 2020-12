Da die Einrichtung zu großen Teilen noch aus den Anfangstagen der 1970 gegründeten Stadt Sprockhövel stammte, wurde das Trauzimmer in den vergangenen Wochen grundlegend renoviert und neu gestaltet.



Aus ehemals zwei Räumen wurde nun ein Raum, so dass mehr Gäste empfangen werden können. Ein neuer Bodenbelag, ein frischer Anstrich und eine moderne Deckengestaltung lassen das Trauzimmer in stilvoller Beleuchtung glänzen. Harmonisch aufeinander abgestimmtes Mobiliar kommt hinzu. Eine Klimaanlage ebenso wie eine per Bluetooth ansteuerbare Musikbox stehen zur Verfügung. Zwei Stehtische könnten, nach vorheriger Absprache, für einen kleinen Sektumtrunk genutzt werden.

Platz für bis zu 40 Personen



Das Trauzimmer bietet nun Platz für 30 bis 40 Personen bei 29 Sitzplätzen.

Das Standesamt Sprockhövel hat zwei hauptberufliche und sechs nebenamtliche Standesbeamte. Geheiratet werden kann montags bis freitags von 8.30 bis 11.30 Uhr sowie montags zusätzlich von 14 bis 16 Uhr. An jedem dritten Freitag im Monat besteht zusätzlich die Möglichkeit, um 14 oder 14.45 Uhr zu heiraten.

70 bis 75 Trauungenim Jahr - auch in 2020



Neben dem Trauzimmer im Rathaus gibt es noch die Heimatstube in Niedersprockhövel. Dort können sich die Brautpaare jeden ersten Freitag im Monat um 14 Uhr trauen lassen.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Heimatstube mindestens noch bis zum 10. Januar geschlossen. Das Rathaus in Haßlinghausen ist für Eheschließungen geöffnet. Die zugelassene Personenzahl ist abhängig von den jeweiligen gesetzlichen Vorschriften.

Auch in 2020 ist die Anzahl der Eheschließungen trotz Corona gleich geblieben. Im Schnitt finden jährlich 70 bis 75 Trauungen statt.