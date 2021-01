Die Stadtverwaltung Sprockhövel weist darauf hin, dass die Weihnachtsbäume an folgenden Terminen kostenlos abgeholt werden:



Revier 1 am Montag, 11. Januar, Revier 2 am Dienstag, 12. Januar, Revier 3 am Mittwoch, 13. Januar, Revier 4 am Donnerstag, 14. Januar, Revier 5 am Freitag, 15. Januar. Die Bäume sind abgeschmückt am Straßenrand bereitzulegen.