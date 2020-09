Langscheid. Am 12.09. starten die Volleyballerinnen vom Sorpesee in die „2.Bundesliga“. An diesem Samstagabend geht es zum VC Allbau Essen in die Sporthalle Bergeborbeck.

Spielplan und Volleyball-Magazin übergeben

Vor dem Start in die neue Saison übergaben jetzt, vor dem Athletiktraining, Spielerinnen der Sorpemannschaft das neue Volleyball-Magazin und den aktuellen Spielplan an Bürgermeister Ralph Brodel.

Dem Team um Vereinschefin Ute Schlecht und Trainer Julian Schallow wünschte der Bürgermeister viel Erfolg in der neuen Saison. Die ganze Stadt und ich, so Ralph Brodel, drücken die Daumen für einen erfolgreichen Liga-Start.

Das erste Heimspiel des RCS findet am 20. September um 16 Uhr in der Sporthall im Schulzentrum Sundern statt.