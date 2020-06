Perfektes Wochenende für den TC Blau-Weiß Sundern: 6 Spiele- 6 Siege

Besser konnte das vergangene Wochenende für die Blau- Weißen aus der Settmecke kaum laufen. Bei allen sechs Meisterschaftsspielen behielt der TCS die Oberhand.

Am spannendsten ging es bei der 1. Damen zu. Im Auswärtsspiel der Damen Bezirksliga gegen den TSV Fichte Hagen brachte erst das letzte Doppel die Entscheidung für die Sunderner Mannschaft. Lilly Peters und Emilia Geister spielten Ihr Doppel souverän und sorgten so für den 5:4 Endstand aus Sicht des TCS.

7:2 vor heimischem Publikum



Die 1. Herren fuhren in der Südwestfalenliga einen ungefährdeten 7:2 Sieg vor heimischem Publikum gegen den TC Grün Weiß Haspe ein. Die Mannschaft mit dem an Nummer 1 gesetztem Maik Marnet führte nach den Einzeln bereits mit 5:1. Die Doppel gingen mit 2:1 an den TCS und somit war der Endstand hergestellt.

Herren untermauern Aufstiegsambitionen



Mit 6:3 gewann die 2. Herren in Eggenscheid. Die junge Truppe untermauerte mit dem Sieg ihre Ambitionen in der Bezirksklasse auf den Aufstieg.Die 2. Damen mit 4:2 gegen den TC Bad Fredeburg und die 3. Herren mit 6:3 gegen den TC Warstein untermauerten in den beiden Heimspielen die Dominanz des TCS an dem Wochenende.

Bereits am Samstag gewann die Ü 50 auf der heimischen Anlage gegen Schmallenberg mit 9:0.