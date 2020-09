Neheim/Sundern. Sehr erfolgreich haben in den vergangenen Wochen die Schülerinnen und Schüler des Sankt-Ursula-Gymnasium wieder Kunststoffverschlüsse für die Aktion „Deckel für soziale Projekte“ gesammelt.

Seit dem Start der neuen Sammelaktion konnte in relativ kurzer Zeit, dank der exzellenten Initiative von Elke Böhm vom Schulsekretariat, durch das großartige Engagement der Schülerinnen und Schüler, unterstützt durch das Lehrerkollegium und dem gesamten Team des Gymnasiums, mehrere zehntausend Kunststoffdeckel für den guten Zweck gesammelt werden.

Über den Ablauf der Kampagne informierten jetzt die Mitinitiatoren der Aktion Heinz Lenze und Klaus Plümper die sehr interessierten Schülerinnen und Schüler der Klasse 5B mit der Klassenlehrerin Andrea Mehring.

Der Erlös der Initiative wird auch in diesem Jahr an caritative Einrichtungen in Sundern und Arnsberg gehen. So konnte das Aktionsbündnis bereits Anfang Mai den ambulanten Hospizdienst „Sternenweg“ in Arnsberg mit 500€ unterstützen.

Für welches Projekt mögliche Erlöse in 2020 gehen sollen, wird im Aktionsbündnis in den nächsten Wochen entschieden.

Natürlich, so Elke Böhm, wird die Aktion in Abstimmung mit der Schulleitung weitergeführt. Wir werden diese gute Sache auch 2020 weiter unterstützen.

Weitere Auskünfte zur Aktion gibt es bei Hannelore und Klaus Plümper unter Tel. 02935-2243 und Monika und Heinz Lenze unter Tel. 02935-4356.