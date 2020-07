UEDEMERBRUCH. An der Villa Lichtbogen in Uedemerbruch (Dorf 52) kann jeder Energie tanken: Hier ist es Elektroradlern möglich, die Akkus ihrer E-Bikes am ehemaligen Trafoturm aufzuladen.

Bürgermeister Rainer Weber, Gerd Domrath, Eigentümer der Villa Lichtbogen und ehreamtlicher Trafoturmbeauftragter, Michael Sonfeld, Liegenschaftler der Westnetz und Brigitte Hintzen-Elders vom innogy-Marketing die neue E-Bike Ladesäule offiziell vor.

Der Trafoturm ist aber noch mehr als nur Energielieferant: Neben dem Aufladen der E-Bikes erwarten Besucherinnen und Besucher der Villa Lichtbogen außerdem weitere spannende Eindrücke aus der Elektrotechnik. Beispielsweise wird die Möglichkeit geboten, einen alten Röntgentrafo aus einem Krankenhaus im Einsatz zu begutachten sowie alte Messgeräte, Schalttafeln und Spannungsprüfer. Gerd Domrath erklärte: „Für einen symbolischen Euro habe ich den Turm im Jahr 2018 erworben und zum Elektronik-Museum umfunktioniert. Ich freue mich, dass wir unser elektrisches Angebot mit einer E-Bike Ladesäule der innogy Westenergie erweitern können.“

Wer Ausstellungen und Schauexperimente in der Villa Lichtbogen in Uedem erleben möchte, kann sich unter Telefon: 02825/2829591 oder 0172/1785911 an Gerd Domrath wenden.