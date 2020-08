UEDEM. Angeführt durch die Vorsitzende der CDU Uedem, Klara Achten, und Bürgermeister Rainer Weber besuchte eine Delegation der CDU Uedem die Krankenhausapotheke in Uedem. Zuerst wurde die Apothekenbereich besichtigt, wo seit einigen Monaten Ines Hermann die Leitung übernommen hat.

Über 30 Apothekenfachkräfte arbeiten vor Ort und stellen für die Krankenhäuser und Seniorenheime die Medikamente zusammen. Es gibt verschiedene Laborbereiche, wo auch anspruchsvolle Arzneimittel zusammengestellt werden können.

Das Logistikzentrum mit weiteren 15 Mitarbeitern versorgt Kliniken mit Arzneimitteln, Medikal-, Wirtschafts-, Büro- und Verwaltungsbedarf. Mehr als ein Dutzend Krankenhäuser und fast 30 Alteneinrichtungen zählen zu den Kunden. Zusätzlich versorgen die Mitarbeiter die Rettungsdienste der Kreise Kleve und Wesel.

Perfekte Abläufe, von der Online-Bestellung bis zum effektiven Verbrauchscontrolling, und die günstige Lage in Autobahnnähe (Uedem/A57) ermöglichen nach Aussage des Leiters des Logistikzentrums Achim Flücht bedarfsgerechte und zeitnahe Lieferungen. Ein scannerbasiertes Lagersystem schleust den jeweils bearbeitenden Mitarbeiter wegeoptimiert durch die Hochlager- und Fachbodenregale.

So ist sichergestellt, dass die Artikel in der richtigen Reihenfolge und kontrolliert kommissioniert werden. Die fertig gestellte Lieferung wird auf Rollcontainern stationsweise für die einzelnen Krankenhäuser bereitgestellt und von einem Fahrerdienst mit weiteren 20 Mitarbeitern verteilt.

Landratskandidatin Silke Gorissen und die Kreistagskandidatin Agnes Stevens waren von den Arbeitsabläufen und den Arbeitsumfang begeistert. Sie konnten auch in der Coronakrise nach anfänglichen Schwierigkeiten die Lieferwünsche erfüllen. Der Betrieb ist nunmehr seit elf Jahren in Uedem ansässig und hat in der Zeit seine Anzahl der Mitarbeiter verdoppelt.