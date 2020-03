Romantische Balladen, mitreißende swingende Tempi und energetisch aufgeladene Grooves ist die musikalische Vielfalt, mit der "Blue Terrace" ihrem Publikum regelrechte Feste für die Ohren bereitet.

Im Rahmen der WeltMusik-MusikWelt-Konzertreihe kommt das Fünfergespann am Freitag, 20. März in den Spiegelsaal auf Haus Opherdicke.Rhythmisch, funky und jazzy, dann auch wieder melancholisch und schwermütig, aber stets authentisch, beschreiben die Musiker aus Hannover - Haide Manns (Gesang /Tenorsaxophon), Norbert Nistler (Keyboard, Gesang), Carsten Grotjahn (Gitarre), Mathias Dittner (Bass, Gesang) und Jürgen Eidt (Schlagzeug) - schon sehr gut. Sie spielen unter dem Motto "All Kinds of Blues", womit sie ihre musikalische Facettenbreite unterstreichen.

Vor allem die wunderschönen Solo-Improvisationen und die spannenden Dialoge von Gitarre und Saxophon reißen bei ihren Auftritten auch den Zuhörer auf dem hintersten Platz von seinem Sitz. Dieser kann sich bei "Blue Terrace" auf eine Reise durch die vielen Facetten des Blues freuen. Von Miles David bis T-Bone Walker hat die Band einiges im Programm, was jedes Blues-Herz erwärmt. Los geht es am 20. März um 20 Uhr, der Einlass beginnt um 19 Uhr.

Die Karten gibt es in der Buchhandlung Hornung, Markt 6 in Unna, im Büro des Verwaltungsvorstandes der Gemeinde Holzwickede, Allee 4 sowie an der Museumskasse von Haus Opherdicke. Vorbestellungen sind im Kulturbereich des Kreises bei Heinz Kytzia, Tel. 0 23 03 / 27-25 41, E-Mail: heinz.kytzia@kreis-unna.de möglich. PK | PKU