Das Hellweg-Museum Unna kann ab morgen, 26. Mai, wieder besucht werden. Das Museumsteam freut sich, dass die Sonderausstellung „Der Unnaer Künstlerkreis. Stadt und Kunst zwischen 1945 und 1970“, die Mitte Mai hatte enden sollen, nun bis zum 15. August geöffnet ist.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen etwa 100 Werke der Künstler des im Winter 1947/48 gebildeten Künstlerkreises (UKK), die Einblicke in deren Schaffen bis zur letzten gemeinsamen Ausstellung im Jahr 1969 geben. Etwa die gleiche Anzahl an Dokumenten, Fotografien und Objekten ordnet Gründung und Wirken des UKK zeitgeschichtlich ein, stellt Mitglieder vor und bietet Einblicke in das Verhältnis von Stadt und Künstlerkreis.

Die Gruppe, zu deren kontinuierlichen Mitgliedern Wilhelm Buschulte, Carl Heuer, Otto Honsálek, Wilhelm Meinecke und Edith Prutz-Gueth zählten, traf sich mehr als 20 Jahre in wechselnden Konstellationen, um gemeinsam zu arbeiten und auszustellen. Die Stadt Unna unterstützte die Arbeit des Künstlerkreises, indem sie Räumlichkeiten und Ausstellungsflächen organisierte, finanzielle Mittel zur Verfügung stellte und öffentliche Aufträge vergab.

Termin per Telefon buchen

Vor dem Museumsbesuch ist eine vorherige Terminbuchung unter Tel. 02303/256445 nötig. Spontane Besuche sind möglich, sofern die Höchstgrenze der zulässigen Gästeanzahl nicht überschritten ist. Zum Schutz der Besucher und Mitarbeiter ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes oder einer FFP-2-Maske vorgeschrieben. Außerdem werden die persönlichen Daten für die Kontaktnachverfolgung dokumentiert. Die Vorlage eines negativen Testergebnisses ist nicht erforderlich.