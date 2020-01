LeinwandSpecial: Von Udo Lindenberg bis Mario Adorf

Nicht nur ein Kinojuwel aus Italien schafft es diesmal auf den Spielplan, auch die wilden Jahre des deutschen Rockstars Udo Lindenberg flimmern über die Leinwand. Kinofans dürfen sich auf zwölf starke Filme freuen.

Die Reihe LeinwandSpecial ist schon lange eine feste Größe in der Stadt. Hier stehen preisgekrönte Filme auf dem Programm, Streifen, über die man spricht, aufregende und anrührende Filme, historische Stoffe, spannende Stories, Musikfilme oder auch mal ungewöhnliche Dokus. Mit LeinwandSpecial mischt die Volkshochschule Unna Holzwickede Fröndenberg im Filmgeschäft mit und zeigt zusammen mit dem Kinorama ambitioniertes zeitgenössisches Kino - alle zwei Wochen mittwochs und dann noch als Sonntagsmatinée.

Das neue Programm (Januar bis Juni 2020) setzt wieder auf eine bewährte Mischung von Themen und Genres, bietet auf jeden Fall sehenswerte Film- und Schauspielkunst. So hält Lüdia-Gewinner „Der letzte Mieter“ die Zuschauer in Atem oder der großartige Mario Adorf meint doch tatsächlich „Es hätte schlimmer kommen können“. Das aktuelle Programm im Kinorama an der Massener Straße gibt es unter www.kino-unna.de. Die neuen Programmhefte liegen bereits im Kino und im zib. Die 2020-Saison startet am Mittwoch, 15. Januar.