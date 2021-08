Auf der Bühne beginnen sie, womit sie aufhören mussten: als erste Ensemblepremiere der letzten Spielzeit präsentierte das theater narrenschiff im Oktober 2020 die französische Gesellschaftskomödie "Der Vorname". In diesem Oktober sollen die versäumten Vorstellungen nun nachgeholt werden.

Nach elf Monaten freut sich Ensemble sehr, sein Publikum wieder in ihrem Theater begrüßen zu dürfen. Bevor es mit der Komödie Der Vorname aber los geht, melden sich die Schauspieler schon im September mit einem neuen digitalen Format zurück: "Das kulturelle Sofa". Eine Online-Talkshow von und mit André Decker und Gästen aus Unnas Kulturszene, als monatliches Format auf der Homepage kostenlos verfügbar.

"Die erste Premiere und zugleich diesjährige Weihnachtsproduktion wird ein "Wiedersehen in Winterbrook" sein. Basierend auf dem Weihnachtsstück von 2019, "Mord in Winterbrook", inszenieren wir einen neuen weihnachtlichen Liederabend mit Vintage-Flair und den beliebten Figuren des Stücks in einer neuer Rahmenhandlung", so Judith Binias vom theater narrenschiff.

"Außerdem präsentieren wir im Dezember erstmals eine Premiere im Kino: "unberührt:berührt" ist die erste TN-Tanzproduktion, die wir zusammen mit dem Team von Lost Tape filmisch umgesetzt haben."

Im Rahmen des Projektes „hellweg tanzt!“ von Judith Binias, gefördert von der Stadt Unna, den Stadtwerken Unna und der Kulturregion Hellweg entstand über mehrere Monate der Film berührt:unberührt von Felix Eller, Judith Binias und André Decker. Berührungen wurden neu definiert und die Nähe zu anderen wurde rar. Was hat das mit uns gemacht? Mit unseren Körpern? Mit unserer Wahrnehmung? Mit unserem Fühlen?

Auf der Suche nach Antworten und den Wunsch, den Körper als Ausdrucksvermittler zu erforschen, hat sich das Team halb dokumentarisch, halb künstlerisch inszeniert auf den Weg gemacht, Erfahrungen und Eindrücke der Lock-Down-Zeit zu verarbeiten und gleichzeitig ihren ersten Tanzfilm zu produzieren, der auf der großen Leinwand präsentiert wird.

Tickets sind im Online Ticket Shop des theater narrenschiff unter www.theater-narrenschiff.de erhältlich. Der VVK für den Kinofilm beginnt Ende Oktober und Karten sind dann direkt im Kino Unna verfügbar. Aktuelle Infos und eventuelle pandemiebedingten Änderungen gibt es auf der Facebook Seite theater narrenschiff.