Da war Schneeräumen angesagt

als ich an diesem Morgen vor 15 Jahren in den Garten blickte. So richtig freuen konnte sich nur meine Labradorhündin Cleo und unsere 2-jährige Besucherin. Für sie war es der erste Schnee in ihrem Leben.

Das ist bei croniknet

in der Kategorie „Historisches Wetter“ für den 25. und 26 November 2005 hier zu lesen: Düsseldorf - bedeckt mit Schneeregen oder vereinzelt Schneeregenschauer.