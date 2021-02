14. Februar 2021

Im Garten lag eine dichte Schneedecke

Es ist bereits der zweite Winter dass ein einzelnes Rotkelchen mit zu unseren „Gartenbesuchern“ gehört.

Wie beim Naturschutzbund Deutschland e.V. nachzulesen sind Rotkehlchen in Deutschland Teilzieher. Einige Vögel bleiben das gesamte Jahr über in unseren Breiten, andere ziehen kurze Strecken in wärmere Gefilde.

Es war gerade 11:40 Uhr als das an der roten Brust und der rundlichen Gestalt leicht zu erkennende, unverwechselbare Rotkehlchen sich am Zaun zum „Fotoshooting“ präsentierte.

Davon habe ich einige Fotos vom vermutlich Deutschlands beliebtesten Singvogel ausgesucht. Gesungen hat er aber bei der Kälte nicht!

Fotos © Jürgen Thoms - Aus der Serie: Natur und Garten im Winter 2021