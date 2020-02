Senioren-Union besuchte die Steinwache

Mitglieder der Senioren-Union der CDU Unna besuchten die Mahn- und Gedenkstätte Steinwache in Dortmund. Die Steinwache war während der NS-Diktatur das berüchtigte Dortmunder Gefängnis; „Die Hölle von Westdeutschland“, das von Polizei und Geheimer Staatspolizei (Gestapo) geführt wurde. Heute ist die Einrichtung eine Mahn- und Gedenkstätte für die Zeit des Nationalsozialismus und beherbergt die ständige Ausstellung „Widerstand und Verfolgung in Dortmund 1933-1945“ des Dortmunder Stadtarchivs. Frau Heppe, Guide der Einrichtung, führte die Teilnehmer durch die Stätte und erläuterte die Einrichtung und ihre Geschichte. In der Zeit des Nationalsozialismus waren ca. 66.000 Menschen unter unmenschlichen Bedingungen in „Schutzhaft“. Das Haus, das Treppenhaus und die rekonstruierten Zellen erzeugen durch die kahle Einrichtung und der Enge dem Besucher noch heute Beklemmungen. Wie muss es den vielen Inhaftierten in den widrigen, unmenschlichen Umständen in dem überfüllten Gefängnis gegangen sein. Anhand der Schilderungen und Erinnerungen zweier Inhaftierter, die Frau Heppe vortrug, konnten die Teilnehmer das Schreckliche nachvollziehen. Die Umstände, die Behandlungen und die Verhöre waren menschenverachtend. Für die Teilnehmer stand fest, dies darf sich nie wiederholen!