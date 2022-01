„Spenden statt Geschenke“ war das Motto in der diesjährigen Adventszeit von Andreas Rienhoff, Leiter der Provinzial Geschäftsstelle in Unna.

So kamen 1000,- Euro für die Kinderkrebshilfe Unna zusammen. Um weitere

1000,- Euro wurde der Betrag durch den Verein „Provinzialer in Westfalen

Lippe helfen e.V. aufgestockt.



Stolz überreichten Ralf Hettwer (Vorstand des Vereins) und Andres Rienhoff (Leiter Provinzial-Geschäftsstelle) einen Scheck in Höhe von 2000,- Euro an Monika und Dieter Rebbert, um damit die Situation krebskranker Kinder deren Familien zu verbessern.