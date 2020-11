Zum traditionellen Schirmherrentreffen für das Benefizkonzert zu Gunsten der KinderKrebshilfe sind am Montagabend (9. November) Monika und Dieter Rebbert, Unnas Bürgermeister Dirk Wigant und Oberstleutnant André Rosarius, Kommandeur des Versorgungsbataillons 7, zusammengekommen.



Wigant und Rosarius übernehmen die Schirmherrschaft für das Benefizkonzert am 15. April 2021 in der Stadthalle.



Schon jetzt sollten sich Förderer und Interessierte diesen Termin vormerken.

Spielen soll im neuen Jahr das Marinemusikkorps aus Wilhelmshaven unter Leitung von Fregattenkapitän Matthias Prock.

Aber die komplette Planung steht unter dem Zeichen der Corona-Pandemie. Aus diesem Grund wird ein möglicher Vorverkauf auch später als sonst starten. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

