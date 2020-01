Kochto ’s Restaurant, Südring 31, 59423 Unna - Mittwoch, 15. Januar 2020, 15:00 Uhr

Gast zu diesem spannenden Thema war Dr. med. Marius Humpert

der Chefarzt Neurologische Klinik 2 vom Augustahospital Anholt. Er ist Facharzt für Neurologie, Geriatrie, Physikalische Therapie und Balneologie mit Schwerpunkt: Parkinson.

Bei fortschreitender Krankheit werden die Bewegungen stark eingeschränkt. Zudem ist das Gleichgewicht erheblich gestört. Am Ende ist der Patient ans Bett gebunden. Diese Entwicklung zu verzögern und damit dem Patienten einen Teil seiner Selbständigkeit zu erhalten, ist ein großes Anliegen, so die Vorabinformation zu diesem Gruppentreffen.

71 Teilnehmer waren gekommen

Von der Krankheit Betroffene mit ihren Angehörigen und Nichtmitglieder, die sich für diese Veranstaltung angemeldet hatten.

In Deutschland gibt es zurzeit ca. 420.000 von der Krankheit Betroffene, so Dr. med. Marius Humpert am Beginn seines Vortrags. Bis zum Jahr 2030 wird sich die Zahl verdoppeln.

Seinen detaillierten und spannenden Vortrag

hatte Dr. med. Marius Humpert wie folgt gegliedert

» Epidemiologie » Das fortgeschrittene Parkinsonsyndrom » Therapie motorischer Symptome

» Therapie nicht-motorischer Symptome » Eskalationstherapien » Nicht medikamentöse Therapieformen



Als Nichtbetroffener dieser Krankheit geht es mir nicht darum mit fachlichen Tipps zu berichten. Das kann ich auch nicht. Mein Ziel ist es aufzuzeigen, dass es viele Informationsmöglichkeiten für Betroffene im Parkinson-Forum Unna e.V. gibt.

Beispiel mit Tipps aus dem Vortag

M. Parkinson und gestörte Blutdruckregulation

Zur Vermeidung von Orthostase und Stürzen gehören

» Eine ausreichende Trinkmenge insbesondere zu den Mahlzeiten

» Die Einnahme häufiger kleiner Mahlzeiten

» Eine nächtliche Oberkörperhochlagerung 30 Grad

» Tragen von medizinischen Kompressionsstrümpfen

» Vermeidung von Hitze und Alkohol

» Ein langsamer Lagewechsel von Liegen/Sitzen zum Stehen

» Die Überprüfung und ggf. Anpassung der medikamentösen Therapie

Wie vielfältig und spannend

so ein Vortrag sein kann fasste Dr. med. Marius Humpert zum Abschluss seiner Ausführungen, in der auch spezielle Fragen beantwortet wurden, in einem Präsentationsüberblick so zusammen:

» Medikamentöse Therapie motorischer Symptome

» Medikamentöse Therapie nichtmotorischer Symptome

» Eskalationstherapien Apomorphin, Duodopa, THS

» Nicht medikamentöse Therapieformen

» Aktivierende Pflege Hilfs-und Heilmittel

» Therapien von Begleiterkrankungen Komplikationen

» Soziale Einbindung sozialrechtliche Beratumg

» Betroffenen- und Angehörigenberatung

» Selbsthilfegruppen Krankheitsbewältigung

» Eigene Ressourcen nutzen Eigenverantwortung fördern

Es gab viel Beifall für Dr. med. Marius Humpert und ein „Dankeschön“ von Gerhard Kulik dem stellv. Vorsitzenden. Er brachte es so auf den Punkt: Sie haben Herr Dr. Umpert unseren „Horizont“ erweitert und die Möglichkeiten aufgzeigt mit dieser Krankheit zu leben.



Wir wollen dazu beitragen, die Lebensumstände von Parkinson-Erkrankten und deren Partnerinnen und Partnern zu verbessern

Das haben sich die Verantwortlichen des Parkinson-Forums Unna e.V. zum Ziel gesetzt.

Alle Information und Kontakte dazu finden Sie hier

