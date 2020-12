Sportplatz an der Sonnenschule Karlstr. 15 a. 59427 Unna - Samstag,12.Dezember ab 10:00 Uhr

Alle im Sauerland frisch geschlagenen, unterschiedlich großen Bäume waren bei diesem seit Jahren traditionellen Weihnachtsbaumangebot schnell ausverkauft.

Das Corona-Virus hat vieles verändert

Es lag kein Glühweinduft in der Luft und der Grill blieb kalt. Es gab keine so beliebten Gesprächsrunden auf dem Sportplatz an diesem so beliebten „Vorweihnachtstreff“. Dafür standen die

Einhaltung der Corona-Vorschriften

besonders im Blickpunkt: Der große Parkplatz. Ein separater Eingang und separater Ausgang. Die weitläufige Sportplatz-Anlage bot ausreichend Abstand bei der Baum-Auswahl und selbstverständlich haben alle Masken getragen und auf Abstand geachtet.



Fazit

Wir sind mit dem Weihnachtsbaumverkauf sehr zufrieden, so der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Peter Hiddemann. Danke an alle die zu uns gekommen sind und unsere Fußballer mit dem Weihnachtsbaumkauf, gerade in diesen finanziell schwierigen Zeiten, unterstützen.

Fotos © Jürgen Thoms - Bunt gemixt aus der Serie: SGM-Fußballer Weihnachtsbaumverkauf 2020