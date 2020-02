Stadthalle Unna Parkstraße 44 59427 Unna Freitag 31. Januar 2020 18:30 Uhr

So haben die über 300 Besucher

an diesem Abend mit der Abgabe ihrer Stimmen entschieden. Nach Vorauswahl einer Fachjury und in einer zweiten Runde aus Vorsitzenden der Unnaer Sportvereine standen jeweils drei Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften auf den Stimmzetteln.

Bobfahrerin Laura Nolte wurde Sportlerin des Jahres. Schwimmer Luca Nik Armbruster Sportler des Jahres. Die Handballerinnen des Königsborner wurden SV Mannschaft des Jahres.

Dieser Abend ist eine Antwort auf das Leistungsspektrum Sport in unserer Stadt, so Bürgermeister Werner Kolter bei seiner Begrüßung. Auf Dauer wird Unna Eis bekommen. Beim Erhalt der Eissporthalle muss alles sorgfältig vorbereitet werden. Die Entscheidungsprozesse sind komplex und schwierig und die Folgekosten müssen bedacht werden.

69 Sportvereine - 15.000 Mitglieder

In Unna gibt es 69 Sportvereine mit über 15.000 Mitgliedern, so Martin Bick, Vorsitzender des Sprechergremiums Förderkreis des Unnaer Sports. Er stellte das Ehrenamt in den Vordergrund. Auch Sport lebt vom Breitensport und Ehrenamt. Es gibt Ehrenamtler aus Überzeugung, so Martin Bick.

In zwei Ehrungsblocks standen 178 Sportlerinnen und Sportler im Blickpunkt. Für das Engagement im Ehrenamt wurden Annette Heuer vom TVE Lünern/Stockum und Lars Banscherus vom Kanuklub Unna ausgezeichnet. Der Sportförderpreis von 1.000 Euro ging an die Handballer des Königsborner SV. Durch das Programm mit kurzen Infos führte Thorsten Teimann.

Im Überblick die Entscheidung



Sportlerin des Jahres 2019

Mit 164 Stimmen setzte sich Bobpilotin Laura Nolte vom BC Winterberg klar durch. Sie konnte nicht in Unna sein da sie beim Weltcup St. Moritz ist. Sie übermittelte Grüße per Videobotschaft. Es folgten Schwimmerin Katharina Neuhaus von den Schwimmfreunden Unna und Billardspielerin Hanna Gragen vom PSV Unna.

Sportler des Jahres

Mit 102 Stimmen setze sich Schwimmer Luca Nik Armbruster von der SG Dortmund durch. Er ist mehrfacher Deutscher Meister und Fünfter der Junioren-Weltmeisterschaft über 50m Schmetterling. Es folgten wie im Vorjahr Radsportler Michel Heßmann vom RSV Unna und Rennrollstuhlfahrer Denis Schmitz vom BSG Bönen.

Mannschaft des Jahres

Mit 155 Stimmen setzten sich die Handballerinnen des Königsborner SV zur Mannschaft des Jahres durch. Sie schafften den Aufstieg in die 3. Bundesliga. Es folgten die Fußballer der SG Massen. Sie erreichten den Aufstieg in die Bezirksliga.

Die Volleyballerinnen der 3. Damenmannschaft des EVC Massen mit ihrem Aufstieg in die Bezirksliga den dritten Platz.

Mein Fazit

Gut gefallen hat den Besuchern diese von den Organisatoren: Kreisstadt Unna, Stadtsportverband und Förderkreis des Unnaer Sports diese etwas andere Form gewählte Sportlerehrung „Neujahrsempfang des Sports 2020.

Schon bei Ankunft der Besucher sorgte Sebastian Schmitt-Rosenblatt am Flügel für musikalische Unterhaltung. Das Improtheater „Schwammdrueber“ lockerte die Besucher auf und zeigte, dass sie auch „sportlich“ fit sind.

Die Jazztanz Gruppe des TV Eintracht Lünern-Stockum beeindruckte mit ihren Vorführungen. Sie wurden als Tanzgruppe „Step by Step“ für ihren 2. Platz bei den Landesmeisterschaften Dance 40+ ausgezeichnet.

Und auch das ist mir aufgefallen

Geschäftsführer Horst Bresan und Daniela Guidara von der Unna Marketing-Gesellschaft für Veranstaltungen haben mit ihrem Team alles getan damit sich die Gäste an diesem Abend hier wohlfühlen.

Fotos © Jürgen Thoms - Bunt gemixt aus der Serie: Neujahrsempfang 2020 des Sports in der Stadthalle Unna