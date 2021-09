Rund 200 Aktive gingen bei den Deutschen Freiwassermeisterschaften der Masters in der Aggertalsperre nahe Gummersbach an den Start. Mittendrin auch Silke Wende von den Schwimmfreunden Unna.

Die eineinhalb Jahre lange Corona bedingte Wettkampfpause wurde somit beendet und es hieß: endlich wieder schwimmen! Silke Wende ging in der Altersklasse 45 über 2,5 km in dem 19,4 Grad warmen Stausee im Bergischen Land an den Start. Trotz einer langwierigen Verletzung und der mangelnden Trainingsmöglichkeiten schwamm Silke Wende ein taktisch kluges Rennen und belegte am Ende den dritten Platz.

Den nächsten Start für die Schwimmfreunde Unna wird Nina Darenberg bei den Deutschen Meisterschaften der Masters (11. und 12. September in Braunschweig) absolvieren.