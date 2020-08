TC Kamen-Methler freut sich über große Resonanz bei Tennisturnieren

Zum achten Mal hat der Tennisclub Kamen-Methler sein großes Sommer-Tennisturnier im Rahmen der Ruhr-Lippe Senior-Trophy ausgerichtet. Vom Gastgeber schafften es vier Spieler aufs Siegertreppchen.

Hunderte Teilnehmer in siebzehn Altersklassen: Trotz der momentan schwierigen Situation hat das Methleraner LK-Turnier in seinem achten Jahr erneut gezeigt, dass es eines der beliebtesten Tennisturniere im westfälischen Verband ist. Das Teilnehmerfeld zeigte sich bunt gemischt und umfasste Spieler im Alter von 15 bis 78 Jahren. Elf Tage lang kämpften die Spieler um Leistungsklassen-Punkte, Geld- und Sachpreise. Aufgrund der hohen Auslastung der heimischen Anlage an der Händelstraße mussten einige Spiele auch auf die Anlagen der befreundeten Vereine TC Bergkamen-Weddinghofen und TC Grüningsweg ausweichen.

Einmal mehr haben die Damen aus Methler dem Turnier ihren Stempel aufgedrückt. Fünf von sechs Damen-Finalspielen waren mit Methleraner Beteiligung. Drei Titel blieben an der Händelstraße. Vivien Lerley (Damen A), Sina Täuber (Damen B) und Mareike Müller (Damen 30) gewannen ihre Kategorie; Kathrin Koch (Damen 40) und Petra Bartmann (Damen 50) erreichten jeweils einen guten zweiten Platz. Der vierte Sieger aus Methler, Jörg Popiela, bezwang im Finale der Herren 40 B Markus Dreihaus aus Dortmund-Mengede. Im Herren-A-Feld setzte sich David Nölle vom TC Blau-Weiß Soest gegen Jan Kastrup vom TTC Gütersloh durch, welcher zuvor den Erstgesetzten Kevin Kaczmarek ausschalten konnte.

Alles in allem zeigte sich die Turnierleitung sehr zufrieden. „Wir hatten super Spiele, super Wetter – und ich glaube, den Leuten hat es wieder enorm Spaß gemacht. Wenn man sich anschaut, wie viele Teilnehmer sich extra für unser LK-Turnier Urlaub genommen haben, ist dies das größte Lob, das wir bekommen können“, sagte Philipp Kottmann.

Doppelt hält besser

Das Doppel- und Mixed-Turnier p&a Tennis Tage hat ebenfalls stattgefunden – und auf der Anlage des Tennisclub Kamen-Methler für Urlaubsgefühle gesorgt.

Die p&a Tennis Tage von der Tennisschule power & action tennis (kurz: p&a) sind jeden Sommer ein fester Bestandteil im Terminkalender des TC Kamen-Methler. Auch in diesem Jahr – trotz der anhaltenden Corona-Krise und resultierender Auflagen für den Tennissport. Das Team um p&a-Cheftrainer Bodo Richter und Co-Trainer Dirk Urbanczyk hat keine Mühe gescheut, das beliebte Traditionsturnier auszurichten.

So traten in insgesamt acht Disziplinen 60 Herren-, Damen- und Mixed-Doppel gegeneinander an. Insgesamt wurden 145 Matches gespielt. Das Teilnehmerfeld setzt sich seit jeher nicht nur aus Spieler*innen des austragenden Vereins zusammen, sondern lockt auch Mitglieder umliegender Clubs an die Händelstraße. Und wer selbst keinen Partner mitbringt, dem wird kurzerhand der passende Teamkamerad zugeteilt – so ergaben sich bunt gemischte Doppel, die wohl unter normalen Umständen nie zusammengespielt hätten.

Geselligkeit wird bei den p&a Tennis Tagen traditionell großgeschrieben. Um das Turnier trotz der aktuellen Umstände auszurichten, benötigte es daher ein umfassendes Konzept. Unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen wurde so auch die 2020-Auflage zu einem tollen gesellschaftlichen Event, bei dem Spiel, Spaß und Plausch im Mittelpunkt standen.