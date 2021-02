Am 15. Februar 1966

erblickte „Weisser Riese" von Henkel das Licht der Welt - damals noch in der alten Schreibweise. Von Beginn an war die Riesen-Waschkraft schnell bundesweit erhältlich.

Ich war bei der Einführung dabei

Als festen Wohnsitz für die Betreuung meines Reisebezirks Unna hatte ich gerade Massen, die Eingemeindung nach Unna erfolgte erst 1968, gewählt.

Und so war es in Massen

Es gab 18 Lebenmittelgeschäfte

in denen man nach der Markteinführung den „„Weisser Riesen" kaufen konnte.

4 mit dem Logo - der damaligen Sparzentrale Westfalen-Mitte Wilhelm Hagen Unna

4 mit dem Logo - der Edeka Genossenschaft Dortmund

3 mit dem Logo - der Rewe Genossenschaft Dortmund

3 mit dem Logo - der damaligen Firma Koch und Mann Hagen

2 mit dem Logo - Konsum der damaligen Genossenschaft Dortmund

2 mit dem Logo - Afu der damaligen Firma Weber Hamm

Es waren damals kleine Bedienungsläden und auch einige Versuche dabei etwas in Selbstbedienung umzustellen. Schon sehr viele Jahre gibt es diese Läden nicht mehr und vielleicht erinnert sich der ein oder andere Leser meines Berichts auch noch wann diese Läden endgültig geschlossen wurden.



Heute gibt es 2 Supermärkte in unserem Stadtteil

Durch den Supermarkt bummeln, Waren aussuchen, in den Einkaufswagen legen und am Ende an der Kasse zahlen - das ist seit vielen Jahren selbstverständlich.