Die Band Hot 'n' Nasty präsentiert ihr aktuelles Album "Burn" (brennen) am Samstag, 25. September, um 19.30 Uhr im Alldie-Kunsthaus, Wiemerstraße 3 in Langenberg.



Die aus dem Ruhrgebiet stammenden Musiker von Hot`n´Nasty - Malte Triebsch an der Gitarre, Robert Collins am Mikrofon, Dominique Ehlert am Schlagzeug und Jacob Müller am Bass - bieten deutschen Bluesrock und ein abwechslungsreiches Programm mit einer Bühnen-Show, die jedes Konzert zu einem besonderen Ereignis werden lässt. "Hot ’n’ Nasty sind mit Abstand eine der stärksten Bluesrock-Bands in unseren Breiten“, so das Magazin "Guitar" und wählte im September "Burn" zum Album des Monats. Musicreviews berichtete zur Band: „Hot ’n’ Nasty kann sich locker mit den führenden Blues-Rockern aus der ganzen Welt messen."

Auszeichnung für die Band

Die Band erhielt 2020 den German Blues Award in der Kategorie ‚Beste Band‘ und war zudem 2018 und 2019 Finalist bei der German Blues Challenge. Internationale Rockgrößen wie Wishbone Ash, Dr. Feelgood, Ana Popovic und Chris Farlowe haben die Band immer wieder als Support-Act verpflichtet.

Für Besucher der Veranstaltung gilt die 3G-Regel.