Nachdem das Alldie-Kunsthaus, Wiemer Straße 3 in Langenberg, im letzten Frühjahr aktuelle künstlerische Ausdruckformen in Schwarz-Weiß gezeigt hat, nimmt es nach der Corona-Pause den Ausstellungsbetrieb wieder auf und präsentiert nun mit der Ausstellung "Yijie Gong und Wulf Aschenborn: Hard Edge versus Color Field" künstlerische Ausdrucksformen in Farbe - die Vernissage ist am Sonntag, 12. September, um 11 Uhr. Während der Eröffnung spielt der Langenberger Jazzgitarrist Knut Kornatz. Die Austellung ist bis Sonntag, 31. Oktober, zu besichtigen.



Die Ausstellung erzeugt ihre Spannung durch die Kontraste: Das gestalterische Spektrum der Farb-Malerei wird durch eigenwillige Komposition und technische Raffinesse höchst vielfältig ausgelotet. Die junge chinesische Absolventin der Kunststakademie Düsseldorf, Yijie Gong, entfesselt mit kontemplativen Farbfeldmalereien eine suggestive Tiefenwirkung, die die Farbe optisch und psychisch auf den Betrachter wirken lässt. Den wuchtig-kantigen Gegensatz dazu liefert der arrivierte Düsseldorfer Künstler Wulf Aschenborn: Seine artifizielle Bänderräume fesseln den Betrachter durch ihre ausgeklügelte Technik. Zusammen bieten die beiden den Betrachtern einen hohen Sehgenuss, der zu der ästhetischen Gesamtwirkung der Ausstellung beiträgt.