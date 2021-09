Zu einem Talk- und Leseabend mit der Moderatorin, freien Journalistin und Autorin Gisela Steinhauer lädt die Buchhandlung Kape am Donnerstag, 23. September, um 19.30 Uhr ins Alldie-Kunsthaus, Wiemerstraße 3 in Langenberg, ein.



In ihrem Werk „Der schräge Vogel fängt mehr als den Wurm" erzählt Steinhauer die Geschichten von Menschen, die Mut zum Neuanfang hatten. Denn irgendwann kommen alle an den Punkt, an dem sie sich fragen: Soll mein Leben so weitergehen wie bisher, oder soll es anders werden? Wer taugt dann als Kompass? Influencer, die sich super finden? Aktivisten, die in der Tagesschau landen? Oder die Stillen, die in der zweiten Reihe sitzen?

Originelle Lebenswege

Für die Steinhauer ist die Antwort klar: Die originellsten Wege zeigen "schräge Vögel", die ihre Flugrichtung ändern. In diesem Buch treffen sie aufeinander - vom U-Boot-Kommandanten, der zum Schamanen wurde, über eine Bembel-Töpferin, die in den Sinai zog und Touristen durch die Wüste führt, bis zum TV-Moderator Hape Kerkeling. Vom Bestatter, der unsere Art, zu trauern, revolutionierte, über Cornelia Funke, die mit Fantasie Groß und Klein den Weg ins Leben erleichtert, bis zum Balletttänzer, der Lebensmittel vom Acker rettet. All diese Menschen können begeistern – vielleicht auch zu einem eigenen Neuanfang.