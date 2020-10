Seit über dreißig Jahren ist es schon gute Tradition, dass die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) in Neviges einen Martinszug veranstaltet. Und so sollte auch in diesem Jahr wieder "St.Martin, St.Martin,... " durch die Nevigeser Straßen erklingen. Durch die aktuelle Entwicklung der Corona Pandemie und den derzeit gültigen Hygiene- und Abstandsvorgaben ist des Martinszuges in diesem Jahr nicht möglich.

Der Vorstand der KAB hat daher entschieden den Martinszug ausfallen zu lassen.

Allerdings wird die Gemeinde Maria, Königin des Friedens, auch in diesem Jahr wieder die Schulen und Kindertagesstätten zu St. Martin unterstützen. Mit der Unterstützung vieler Spender konnte im vergangenen Jahr 450 Kindern ein Weckmann geschenkt werden.

Dies möchte die KAB auch in diesem Jahr wiederholen und sucht daher Spender. Wer helfen möchte, kann sich unter KAB@Neviges.de melden.