Der Bürgerverein Tönisheide bietet am 29.08.2021 eine Wandertour und eine Radtour an, die jeweils ca. 2 - 3 Stunden dauern und auch eine kleine Erfrischung beinhalten. Die Touren gehören zum Jubiläumsprogramm „10 Jahre Panoramaradweg Niederbergbahn“ und sollten am 22.08. stattfinden, mussten aber aufgrund der schlechten Wetterprognose abgesagt werden.

Start- und Zielpunkt ist der ALDI-Parkplatz in Tönisheide-Mitte: Zu Fuß geht es über den Radweg in Richtung Nord-Erbach via „Kleine Schweiz“ und über einen Teil des Eignerbachrundweges zurück (ca. 8 km). Mit dem Rad folgen wir zunächst der Trasse bis nach Heiligenhaus um dann via Rohdenhaus und Wülfrath wieder den Berg hinauf nach Tönisheide zu erklimmen (ca. 23 km). Die Teilnahme ist kostenlos.

Eine Anmeldung für die Touren ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl jeweils auf 12 Personen begrenzt ist. Anmeldungen bitte an Monika Hülsiepen: Telefon 02053-80632 oder an vorstand@bv-toenisheide.de. Bereits erfolgte Anmeldungen bleiben bestehen.

Der 29. August ist auch gleichzeitig Starttag der Aktion „Stadtradeln“ in Velbert. Eine Teilnahme ist für alle möglich, die in Velbert leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Die Teilnehmer*innen sind eingeladen, Kilometer, z.B. für das Team "Tönisheide radelt“ zu sammeln. Infos unter www.stadtradeln.de/velbert.