Am Sonntag, dem 26. Dezember, dem 2. Weihnachtstag, gestaltet die Kantorei an der Allerheiligsten Dreifaltigkeit zum 40. Mal das Festhochamt mit einer großen Orchestermesse und setzt damit eine gewachsene Tradition fort.

Anlässlich dieses Jubiläums führt die Kantorei mit Sängern des Collegiums musicum Witten und dem Bochumer Barockensemble (verstärkt durch Bläser der Bochumer Symphoniker) sowie namhaften Vokalsolisten die Missa in honorem Beatissimae Virginis Mariae bekannt als Große Orgelsolomesse von Joseph Haydn auf.

Die Messe, die am Weihnachtsfest 1770 in der Schloßkirche von Eszterháza (Eisenstadt) zum ersten mal erklungen ist, stellt eine der bedeutenden Kompositionen Haydns auf den Gebiet der Kirchenmusik da und besticht neben dem reizvollen Wechsel zwischen Chor- und Solopassagen mit einer aparten und außergewöhnlichen Instrumentation.

Die musikalische Leitung hat der langjährige Chorleiter Joachim Gresch.Die Messe beginnt um 10 Uhr in der Kirche „Allerheiligste Dreifaltigkeit“, Helmholtzstraße 7, Herne-Crange.

Der Eintritt ist frei, um Spenden als Beitrag zu den Aufführungskosten wird am Ausgang gebeten.