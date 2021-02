Restaurants haben geschlossen, Hotelzimmer kann man nicht buchen und auch das Schmuckgeschäft kann seine Türen wegen des Lockdowns nicht öffnen. Eine wirklich besondere Aktion für seine oder seinen Liebsten Zuhause kann man am diesjährigen Valentinstag, 14. Februar, wohl nicht organisieren. Oder doch?

Die WAP hat ein Herz für Verliebte und möchte den- oder derjenigen, die uns die tollste Begründung, das tollste Paar-Foto, die tollsten Gedichtzeilen oder alles zusammen an redaktion@wap-schwelm.de sendet, eine Bühne bieten. Wenn wir Ihren Beitrag auswählen, drucken wir ihr Foto, Gedicht und/oder Geschichte am Samstag, 13. Februar, in der WAP ab und sie können Ihr Herzblatt mit einer öffentlichen Liebesbekundung zum Valentinstag überraschen.

Mail mit Betreff "WAP-Valentinstag"

Schreiben Sie uns Ihre Mail bis Mittwoch, 10. Februar. Wenn wir Sie für den WAP-Valentinstagsgruß auswählen, geben wir Ihnen bereits am Donnerstag, 11. Februar, Bescheid. Vollständigen Namen, Alter und Wohnort bitte nicht vergessen und alles mit dem Betreff "WAP-Valentinstag" an uns senden.

WAP-Anzeige per Telefon schalten

Und für alle anderen, die es nicht mit unserer Valentins-Aktion in die WAP schaffen, bleibt noch die Option eine Anzeige in der WAP zu schalten. Dazu einfach die Telefonnummer: 0234/927 848 93 anrufen und sich beraten lassen.