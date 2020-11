WEEZE. Am Samstag vor dem 1. Adventssonntag gibt es schon seit dem 3. Dezember 1983 den Weezer Weihnachtsmarkt. Seit der Gründung des Arbeitskreises Weezer Heimatgeschichte e. V. im Jahr 2002 kann man an diesem Tag in der Alten Schmiede das Jahrbuch kaufen. Auch wenn es dann schon einige Tage erhältlich ist, gibt es Leser und Käufer, die grundsätzlich an diesem Tag hier „ihr Jahrbuch“ abholen oder beim Spaziergang über den Weihnachtsmarkt die „Weezer Geschichte“ als kleines Geschenk für liebe Verwandte, Bekannte oder Freunde kaufen.

In diesem Jahr findet der Weihnachtsmarkt wegen der Corona-Schutzmaßnahmen bekanntermaßen nicht statt. Trotzdem kann am Samstag, 28. November, von 11 bis 13 Uhr in der Alten Schmiede das Jahrbuch gekauft werden. Vorstandsmitglieder des Arbeitskreises sind vor Ort. Der Preis beträgt 10 Euro. Auf 336 Seiten finden sich 55 Beiträge Weezer Geschichte(n) von 39 Autoren.

Wer noch ältere Jahrgänge sucht, kann hier auch erfahren, von welchen Jahrgängen noch Exemplare zur Verfügung stehen. Diese werden in Weeze bei Kauf kostenfrei ins Haus gebracht oder gegen Zahlung einer zusätzlichen Versandgebühr von 3 Euro zugesandt.

Natürlich kann das aktuelle Buch auch weiterhin an den bekannten Verkaufsstellen (unter anderem im Rathaus) erworben werden. Außerdem können Interessenten das Buch bei Johannes van Hall, Kassenwart des AWH, Tel. 028 37/86 15 oder johannes-van.hall@t-online.de bestellen. Die Versandgebühr beträgt 3 Euro.