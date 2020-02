Der Frühling erwacht, die Natur erstrahlt erneut in ihrer bunten Vielfalt. Sie lädt Einwohner sowie Touristen zu gemütlichen Spaziergängen, Fahrradtouren, Spielplatzbesuchen und vielen weiteren Aktivitäten im Freien ein.

WEEZE. Doch für all diese Aktivitäten ist ein sauberes Weeze fundamental. Daher ist es Ziel der Aktion „Sauberes Weeze – Fit in den Frühling“, eine solche Grundlage für Freizeit und Tourismus in Weeze und Natur zu schaffen. Aufgrund der positiven Rückmeldungen und des Erfolgs der Aktion wird auch dieses Jahr wieder das Ziel angestrebt, die Aktion „Sauberes Weeze - Fit in den Frühling“ mit vielen freiwilligen Helfern zu wiederholen.

Bei der Aktion geht es unter anderem um die Beseitigung und das Sammeln von weggeworfenen oder entsorgten Abfällen und Gegenständen in Weeze, Wemb und den Außengebieten. So soll ein sauberes, umweltfreundliches Ortsbild geschaffen werden.

Bürgermeister Ulrich Francken, ruft daher erneut zur Reinigung von Wege- und Waldrändern sowie Grünanlagen und Plätzen auf, die durch Menschen verunreinigt werden.

Die Aktion ist Teil der europaweiten Initiative „Let´s Clean Up Europe“, die alle Aktiven, Kampagnen und Bündnisse gegen den „wilden Müll“ vom Frühjahr bis zum Mai vereinen. Die Gemeinde lädt alle Bürger, Schulen, Vereine und Nachbarschaften zu diesem Aktionstag am Samstag, 28. März, von 9 bis 12 Uhr ein. Treffpunkt ist der Bauhof der Gemeinde (direkt am Bahnhof Weeze). Nach getaner Arbeit gibt es zum Abschluss für alle Helferinnen und Helfer eine Stärkung beim gemeinsamen Erbsensuppenessen.

Interessierte sollten am 28. März Handschuhe und falls vorhanden eine Warnweste mitbringen. Anmelden soll man sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ordnungsamtes zur Vorbereitung und Planung bis Dienstag, 24. März, persönlich (Zimmer 1), unter Telefon: 02837/910-131/-134 oder schriftlich per E-Mail an ordnungsamt@weeze.de