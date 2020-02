WEEZE. Viele Wege raus aus dem Grau der zunehmend naturfern mit Steinen und Schotter angelegten Vorgärten zeigt die Gemeinde im Rahmen der Initiative „Weeze blüht auf!“.

Die positiven Wirkungen bepflanzter Flächen im Vergleich zu den inzwischen allgemein bekannten und viel diskutierten Nachteilen der lebensfeindlichen „Schotter-Wüsten“ sowohl auf Natur und Umwelt als auch auf den Menschen selbst sind sehr vielfältig. Immer noch herrscht dennoch der Irrglaube vor, bepflanzte oder naturnahe Flächen seien per se pflegeintensiver. Auch ein starkes Ordnungsbedürfnis innerhalb der immer vielfältiger und unruhiger werdenden Welt veranlasst viele Menschen zu radikalen Aufräumaktionen und Minimalismus im Wohnumfeld.

Dass es auch anders geht und ein mit Pflanzen und Natur gestaltetes Wohnumfeld:

äußerst kostengünstig angelegt werden kann, bei entsprechender Vorüberlegung pflegeleicht bis hin zu nahezu pflegefrei sein kann, Klima, Wasserhaushalt, natürliche Ressourcen und die heimische Artenvielfalt positiv beeinflusst, sich entschleunigend und ausgleichend auf den Menschen auswirkt und gleichzeitig das Schönheitsempfinden positiv ansprechen kann, wird im Jahr 2020 durch mehrere Aktionen der Gemeinde vorgestellt.

Ein übersichtlicher Infoflyer beschreibt die Vorteile naturnaher (Vor-)Gärten und benennt einfache Wege, aus einer Schotterfläche eine Blühfläche zu machen. Der Flyer wird nach Karneval an alle Haushalte verteilt.

Am Montag, 2. März, um 18.30 Uhr wird im Rathaus (Sitzungssaal) ein entsprechender Vortrag zum Thema stattfinden. Hier kann sich jeder bereits Rat und Information für die kommende Gartensaison beschaffen.

Zur Ergänzung und als praktische Entscheidungshilfe wird am 25. Apri zwischen 11 und 17 Uhr die Besichtigung eines naturnah angelegten Gartens in Weeze angeboten. Hier ist jeder herzlich eingeladen, einen für die ländliche Gegend „normalen“ Einfamilienhausgarten von etwa 700 Quadratmeter an der Hegenerstraße 38 zu besichtigen und sich Tipps und Anregungen zu holen.

An beiden Weezer Grundschulen findet zudem ein Informationstag für die Kinder zum Lebensraum Garten statt.