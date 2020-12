Nachdem im Oktober viele Besucher insgesamt mehr als 250 Lieblingsfotos aus dem Tierpark eingeschickt haben, ist der erste Tierparkkalender 2021 nun endlich da.

Die Auswahl der Fotos für den Kalender war nicht leicht, da so viele schöne und besondere Bilder dabei waren. Aber die Auswahl steht fest und der Kalender ist somit zu einem Gemeinschaftswerk unserer Besucher geworden. Der Kalender ist als Familienkalender erstellt worden. Zu kaufen gibt es ihn im neuen Onlineshop des Tierparks für 9,50 Euro zuzüglich Versandkosten. Den Onlineshop erreicht man über die Internetseite www.tierparkweeze.de. Da der Tierpark aufgrund der aktuellen Auflagen der Landesregierung seit dem 2. November geschlossen ist und dies auch mindestens bis zum 20. Dezember bleiben muss, ist der Kalender eine schöne Möglichkeit sich ein bisschen Tierpark nach Hause zu holen und gleichzeitig den Tierpark zu unterstützen. Auch eine symbolische Jahreskarte in Form eines Aufklebers mit unserem Alpaka Ronja kann für 12 Euro im Onlineshop erworben werden.

Wer lieber eine Patenschaft für ein Tier übernehmen möchte, kann dies auch bequem von zu Hause aus online erledigen. Die Urkunde für die Übernahme einer Patenschaft kann im Kundenkonto direkt nach Zahlungseingang heruntergeladen werden. Auch unser Förderverein freut sich über neue Mitglieder. Die Mitgliedsformulare können direkt online ausgefüllt werden. Auch mit einer Mitgliedschaft im Förderverein wird der Tierpark unterstützt.

Wer also noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist und dabei auch noch etwas Gutes tun und den Tierpark unterstützen möchte, der ist im neuen Onlineshop des Tierparks genau richtig.