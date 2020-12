Ein echter „Wichern-Kranz“ mit vier großen und 21 kleinen Kerzen steht im Eingangsbereich des Berufsbildungswerks Volmarstein (BBW). Das riesige antike Wagenrad aus Holz ist ein echter Hingucker und als Adventskranz eine Besonderheit. „In der Vorweihnachtszeit haben wir in der Gärtnerei ganz viele Adventskränze mit Tannengrün gebunden“, berichtet Ausbilderin Martina Kock. „Dieser Kranz ist sozusagen ein „Urmodell“. Genau so stand er damals im Rauen Haus in Hamburg.“

1839 baute der Lehrer und Theologe Johann Hinrich Wichern einen solchen Kranz. Er leitete das evangelisch geprägten Rauhen Haus in Hamburg – eine Stiftung für die Betreuung von Kindern. In der Vorweihnachtszeit fragten die Kinder Wichern immer wieder, wann denn nun endlich Weihnachten sei. Um den Kindern das Warten leichter zu machen, nahm ein Wagenrad und befestigte darauf so viele Kerzen, wie es Tage vom ersten Advent bis zum Heiligen Abend waren.

„Es ist eine schöne Tradition, die zum BBW und zur Ev. Stiftung Volmarstein passt“, so Bereichsleiterin Sabine Riddermann. Das Wagenrad stammt von einem alten Heuwagen, der noch von Pferden gezogen wurde. Angelina Steiner und Manuela Schramm gestalteten den Volmarsteiner Wichern-Kranz im Rahmen ihrer Ausbildung im Zierpflanzenbau. Ursprünglich und schlicht stehen die Kerzen auf dem großen Wagenrad. Als Podest dient eine riesige Kabeltrommel aus Holz. Nur wenig Tannengrün schmückt das Gesamtwerk. Die beiden Azubis waren mit Begeisterung bei dieser besonderen Aufgabe. „Es ist eine schöne Tradition, jeden Tag ein Licht anzuzünden“, sagt Manuela Schramm.