Üblicherweise ist die beliebte Weihnachtsgala im Stadtsaal Wetter der Höhepunkt des HeartChoirs (2. Platz bei „Der beste Chor im Westen 2016“). Jedes Jahr auf Neue bringen 24 Sänger und Sängerinnen ein frisches Programm, vor mehrfach ausverkauftem Haus, auf die Bühne.Nun ist in diesem Jahr alles anders.



Nach 16 Jahren Chorgemeinschaft, mussten Möglichkeiten gefunden werden, untereinander, aber auch mit den Fans verbunden zu bleiben. Und das ist gelungen. Bereits im März hat der Chor sein erstes Virtual Choir Video mit dem Alicia Keys Radio-Hit „Underdog“ veröffentlicht. Es kamen ein „Adele Medley“, so wie am 4. Advent ein Arrangement von „Last Christmas“ heraus.

Nun überrascht der HeartChoir mit einem Neujahrsgruß. Über 8.000 Mal wurde das Video „Auld Lang Syne“ bereits angeschaut.

Alle Video-Links finden Sie hier:https://linktr.ee/heartchoir