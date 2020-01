Die Gruppe "The Gregorian Voices" tritt am Sonntag, 12. Januar, um 17 Uhr in der Lutherkirche, Bismarckstraße 46, in Wetter auf. Das Programm lautet "Gregorianik meets Pop - Vom Mittelalter bis heute". Mit mystischen Klängen verzaubern die acht Sänger ihr Publikum. Kristallklare Tenöre und stimmgewaltige Baritone und Bässe lassen den Kirchenraum erbeben.



Sie finden Standing Ovations und frenetischen Jubel bei einem Konzert mit gregorianischen Gesängen ungewöhnlich? Nicht bei dieser Gruppe: „The Gregorian Voices“. Das bulgarische Vokaloktett löst seit dem Frühjahr 2011 bei seiner Tournee durch Europa regelmäßig derartige emotionale Reaktionen aus. Kein Wunder, dass dieser besondere Chor bereits mehrere internationale Auszeichnungen erhalten hat. Sein Können umfasst ein erstaunliches Spektrum, das vom einstimmigen liturgischen Gesang bis hin zur polyphonen Fünfstimmigkeit mit schallenden Bässen und aufsteigenden Falsettstimmen reicht. In schlichte Mönchskutten gekleidet erschaffen „The Gregorian Voices“ durch die beeindruckende Präsenz in ihrer substanzreichen Stimmen eine großartige, mystische Atmosphäre, die gerade in der heutigen Zeit raumgreifend und sehr berührend ist.[/text_ohne]

Das Herausragende an diesem Chor ist, dass er die frühmittelalterlichen gregorianischen Choräle völlig neu belebt und interpretiert. Wie das gelingen kann, beweisen „The Gregorian Voices“ eindrucksvoll, wenn sie berühmte Klassiker der Popmusik im gregorianischen Stil arrangieren.

Tickets

Vorverkaufstellen sind in Wetter die Bücherstube Draht, Bismarkstraße 52, der Bürgerbusverein, Kaiserstraße 71, das Gemeindebüro der Ev.-luth. Kirchengemeinde, Bismarckstraße 38, und das TUI Reisebüro, Bahnhofstraße 7, sowie in Herdecke das First Reisebüro, Hauptstraße 15. Und im Internet unter www.eventim.de und www.reservix.de.

Gewinnspiel

- Wir verlosen 5x2 Freikarten für "The Gregorian Voices" am 12. Januar, um 17 Uhr in der Wetteraner Lutherkirche.

- Wer Karten gewinnen möchte, ruft bis Mittwoch, 8. Januar (0 Uhr), unsere Hotline 01378-906911 an (50 Cent aus dem Deutschen Festnetz, MIT, Mobilfunkpreise können abweichen) und nennt das Stichwort "Mönche".

- Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.